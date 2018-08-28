Пинчанин заплатит более чем Br1,2 тыс. штрафа за нелегальную перевозку пассажиров

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области оштрафовал пинчанина за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, сообщили БЕЛТА в суде.

Житель Пинска оказывал услуги по перевозке пассажиров, но при этом не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Один из заказов он принял 3 августа, доставив клиента по нужному адресу в пределах города. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения контролирующих органов. В конце 2017 года налоговая инспекция по Пинскому району вынесла ему предупреждение об ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. За систематическое нарушение закона в отношении него в марте 2018 года был составлен протокол.

Изучив доказательства, суд квалифицировал действия пинчанина по ч.1-1 ст.12.7 КоАП. Мужчине назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 базовых величин, что составляет Br1225.

Судебное постановление не вступило в законную силу, может быть обжаловано в установленном порядке.-0-