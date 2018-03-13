Пятеро сотрудников морга в Могилеве обвиняются в завышении цен на ритуальные услуги

13 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пятеро сотрудников морга в Могилеве обвиняются в завышении стоимости ритуальных услуг, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Она проинформировала, что УСК по Могилевской области расследует уголовное дела в отношении пяти сотрудников областного патологоанатомического бюро. Они обвиняются в крупном хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 210 УК). "Следствием установлено, что обвиняемые за ритуальные услуги (гигиенические процедуры, бальзамирование и иные) требовали с родственников умерших суммы в несколько раз выше установленного официального прейскуранта. Используя тяжелое эмоциональное состояние людей, обвиняемые предлагали решить вопрос эффективно, качественно и в кратчайшие сроки", - рассказала Оксана Соленюк.

Таким образом за февраль и с июня по октябрь 2017 года фигуранты завладели суммой, превышающей Br5,8 тыс. На данный момент более 70 жителей Могилева проходят потерпевшими по этому уголовному делу. Однако следствие предполагает, что их может быть гораздо больше. В связи с этим пострадавших граждан просят проинформировать об аналогичных фактах правоохранительные органы по тел. 8 (0222) 298-192.

В ходе расследования проводятся ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждения, изучаются причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. -0-