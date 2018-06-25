Пятилетняя девочка попала под машину в Лельчицах

25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пятилетняя девочка пострадала в ДТП в Лельчицах, ребенка госпитализировали в реанимацию, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 22 июня 33-летний водитель "Рено", двигаясь по прилегающей территории к одному из домов, при повороте на парковку наехал на 5-летнюю девочку, которая играла на проезжей части дороги. В результате аварии ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение Лельчицкой центральной райбольницы.

В этот же день в ДТП пострадал 12-летний мальчик в Гомеле. Примерно в 20.00 69-летний водитель "Ниссана" на прилегающей к домам территории не предоставил преимущество в движении и наехал на мальчика, который двигался на самокате. Подростка госпитализировали в травматологическое отделение областной клинической больницы.-0-