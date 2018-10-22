Пьяный велосипедист напал на сотрудника ГАИ в Лунинецком районе

22 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе на пьяного велосипедиста завели уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инспектор ДПС 18 октября примерно в 20.00 остановил 51-летнего жителя деревни Дятловичи, который пьяным ехал на велосипеде. Сотрудник ГАИ пригласил мужчину в служебный автомобиль для оформления протокола. В ответ сельчанин повел себя агрессивно, порвал правоохранителю форменное обмундирование, повредил транспортное средство. Дебошира доставили в милицию.

Лунинецким районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. Следователи приняли решение о задержании фигуранта. Ранее он был судим за хулиганство.-0-