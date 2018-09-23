В Минске мужчина угрожал милиционерам ножом

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске у водохранилища "Дрозды" 22 сентября задержан мужчина, который неадекватно себя вел, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Автопатруль ОМОН ГУВД Мингорисполкома нес службу по охране общественного порядка в районе водохранилища "Дрозды" и заметил мужчину, который вел себя агрессивно. Он кричал, махал руками, нецензурно выражался. Сотрудники ОМОНа подошли к мужчине, чтобы выяснить причины такого поведения, но тот постарался убежать. Через некоторое время нарушитель порядка, достав из кармана нож, направился в сторону милиционеров. Только после предупредительного выстрела в воздух, мужчина бросил нож на землю и остановился.
Задержанный 1981 года рождения безработный, ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Сейчас в Центральном РУВД по данному факту проводится проверка.-0-
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