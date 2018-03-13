Планировавший заразить бывшую жену ВИЧ житель Ляховичей приговорен к семи годам колонии

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ляховичского района сегодня огласил приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на бывшую жену, чтобы заразить ее ВИЧ-инфекцией, сообщили БЕЛТА в районной прокуратуре.

Драма разыгралась в конце ноября 2017 года. Вечером 38-летнюю жительницу райцентра неизвестный ударил в ногу медицинским шприцем. Организатором преступления оказался 41-летний бывший муж потерпевшей. Нападавшему он заплатил $50, чтобы тот посредством инъекции ввел его экс-супруге кровь, зараженную ВИЧ. Хулиган не довел умысел до конца, поскольку набрал в шприц незараженную кровь.

В отношении бывшего мужа были возбуждены уголовные дела. Ему инкриминировались преступления, предусмотренные ч.4 ст.16 (организация преступления), ч.1 ст.14 и ч.3 ст.157 (покушение на заражение ВИЧ), ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ) УК.

Мужчина приговорен к семи годам исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, с него взысканы Br10 тыс. в качестве морального ущерба в пользу пострадавшей, а также другие процессуальные издержки, в том числе за проведение экспертиз.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-