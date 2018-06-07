По делу Коржича проводятся дополнительные следственные действия

После предъявления окончательного обвинения трем сержантам в доведении до самоубийства рядового Коржича Следственный комитет объявил о завершении предварительного расследования и передаче материалов дела для ознакомления потерпевшей (матери погибшего Светлане Коржич) и обвиняемым.

По словам Ивана Носкевича, процесс ознакомления затянулся. После изучения материалов уголовного дела (а они составляют более 30 томов) женщина заявила ходатайство о проведении дополнительных следственных действий - все это в рамках закона.

"Мы рассмотрели ее ходатайство. Не видим препятствий, чтобы эти дополнительные следственные действия провести. Возможно, будет назначена еще одна экспертиза", - сказал Иван Носкевич. По его оценкам, на исполнение ходатайства, которое заявила потерпевшая, уйдет еще пару недель.

После этого Следственный комитет передаст уголовное дело прокурору для направления в суд.

Председатель Следственного комитета уточнил, что со стороны обвиняемых пока никаких ходатайств не поступало.-0-