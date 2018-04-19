Действия трех сержантов в Печах привели к самоубийству Александра Коржича - СК

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия трех сержантов в Печах привели к самоубийству Александра Коржича. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного следственного управления Следственного комитета Олег Шандарович, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению следствия, противоправные действия трех сержантов 3-й учебной танковой роты воинской части 43064 72-го ОУЦ в отношении подчиненных им военнослужащих привели к самоубийству рядового Александра Коржича. Следователи рассматривали три версии причины смерти солдата: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Правоохранители пришли к выводу, что рядового довели до самоубийства действия обвиняемых сержантов. По отношению к Коржичу они являлись начальниками.

Обвиняемые по делу Коржича сержанты признают вину частично "Они частично признают вину - не признают то, что их действия довели Коржича до самоубийства. Также не признают тот факт, что покупавшиеся безвозмездно продукты являлись взяткой им как должностным лицам", - отметил Олег Шандарович.

"В ходе следствия установлено, что в результате действий трех обвиняемых произошло самоубийство военнослужащего, - сказал Олег Шандарович. - Фактически действия являются доведением до самоубийства, но так как они должностные лица, то это выступает в качестве тяжких последствий по ч.3 ст. 455 УК (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти)".

Как рассказал следователь, Коржич с 17 по 26 сентября находился на стационарном лечении в медроте, 26-го был сопровожден в воинскую часть, однако самовольно ушел. С 12.40 этого дня Коржича никто не видел. Тело солдата было найдено 3 октября. "Приказом командира части он был поставлен на так называемое котловое довольствие с 27 сентября. Соответственно, с этого времени он числился прибывшим в воинскую часть. В это время его не искали - по всем мероприятиям он отмечался, как находящийся на лечении. По данному обстоятельству - действиям должностных лиц и в частности командира роты - уголовное дело выделено в отдельное производство, будет дана соответствующая правовая оценка. Отмечу, что это не связано с теми последствиями, что наступили", - подчеркнул Олег Шандарович.

Предварительное расследование по делу Коржича завершено По делу к уголовной ответственности привлечены трое военнослужащих срочной службы из числа сержантского состава, которые проходили службу вместе с Александром Коржичем. Им предъявлено обвинение во многочисленных фактах превышения власти в отношении подчиненных и в получении взяток.

Начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров сказал о причине того, что никто не озаботился поисками Коржича: "Причина - самоустранение должностных лиц 3-й школы подготовки специалистов 72-го ОУЦ, включая командира подразделения, старшину, младших командиров. За это в рамках компетенции Минобороны они привлечены к ответственности и сделаны соответствующие выводы. С неуклонной твердостью будут пресекаться малейшие отступления от устава, в том числе со стороны должностных лиц, которым предписано отвечать за поддержание дисциплины".

Отвечая на вопрос о том, как можно было совершить самоубийство с завязанными ногами и натянутой на голову майкой, Олег Шандарович сказал, что возможность этого была установлена. "Тяжело привести мотив человека, который сознательно решился на подобные действия, в то же время возможность совершения самоубийства при таких обстоятельствах нами подробно исследовалась. И она была подтверждена в ходе следственного эксперимента, где статисты смогли продемонстрировать то, что это возможно, в том же самом месте, где был обнаружен Коржич", - проинформировал Олег Шандарович.

Распространявшая ложные сведения о ситуации в Печах женщина проходит по делу свидетелем "Главная задача Следственного комитета была в том, чтобы расследовать дело и установить все обстоятельства произошедшего", - подчеркнул руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович.

Всего было возбуждено 15 уголовных дел, которые были соединены в одно производство. Отношение к гибели рядового имеют только три уголовных дела, которые возбуждались в отношении трех сержантов. Три дела переданы в суд, расследование остальных продолжается. Их предварительное расследование завершено и начинается ознакомление всех участников процесса с его материалами. Три дела, которые не связаны с Коржичем, ранее были переданы в суд, расследование остальных продолжается.

Прокуратура провела 179 надзорных мероприятий в сфере безопасности военной службы По фактам выявленных нарушений внесено 228 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 209 должностных лиц, возбуждено 29 уголовных дел.

Как сообщалось, тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. Следственный комитет продлевал сроки расследования по делу о гибели солдата. Были выявлены иные факты неуставных взаимоотношений не только в этом воинском подразделении, но и в других частях, поэтому СК продлил сроки расследования, чтобы полно, объективно и всесторонне исследовать все имеющиеся заявления и сообщения о преступлениях.-0-