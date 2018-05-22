22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту взрыва на заводе в деревне Королев Стан под Минском заведено уголовное дело, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства происшествия на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик (НПООО "Алкид") в деревне Королев Стан Минского района. Сегодня утром в здании предприятия произошел взрыв, повлекший возгорание и повреждение рядом находящихся транспортных средств. "На момент взрыва в производственном помещении находились работники. Четверо мужчин с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии, - рассказала Татьяна Белоног. - После локализации пожара следователи с участием сотрудников МЧС и экспертов в области пожаро- и взрывотехники незамедлительно приступили к осмотру места происшествия".

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений (ч. 2 ст. 302 УК). Допрашиваются свидетели, работники, должностные лица организации, производится выемка оборудования, документации, касающейся производственного процесса. Следственные и процессуальные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего продолжаются.-0-

Взрыв произошел в деревне Королев Стан "В 8.55 поступило сообщение о взрыве в здании в деревне Королев Стан. Была выслана техника, на месте работают спасатели", - проинформировала Анастасия Швайбович.