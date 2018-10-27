По факту взрыва в девятиэтажке в Жлобине возбуждено уголовное дело

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту взрыва в девятиэтажном жилом доме в Жлобине, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.218 УК РБ (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом).
Утром 27 октября в одной из квартир, расположенной на седьмом этаже многоквартирного дома в третьем микрорайоне Жлобина, произошел взрыв. Разрушены перегородки между двумя квартирами, оконные и дверные проемы, повреждена оконная рама в третьей квартире. Видимых нарушений целостности несущих конструкций здания не выявлено.
В результате взрыва 25-летний жилец одной из квартир получил ожоги 1-3-й степени и был госпитализирован. Супруги из соседней квартиры - 27-летний мужчина и 24-летняя женщина - получили ушибы. После осмотра в медучреждении их отпустили домой.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, сотрудники МЧС и другие службы. Для оказания помощи на место взрыва прибыли сотрудники областного управления и центрального аппарата Следственного комитета. По уголовному делу проводится комплекс первоначальных следственных действий, устанавливаются обстоятельства и причины взрыва.-0-
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