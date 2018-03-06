Почти 750 л спирта хранил в гараже житель Ошмян

6 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители обнаружили в гараже у жителя Ошмян 740 л спирта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Крупная партия спирта, хранившаяся в гараже мужчины 1963 года рождения, была изъята сотрудниками милиции во время оперативно-разыскных мероприятий.

"Мужчина пояснил, что не помнит, где купил такое внушительное количество жидкости, однако в дальнейшем планировал ее использовать исключительно для собственных нужд", - рассказали в пресс-службе УВД. Там отметили, что чаще всего подобные партии приобретаются для дальнейшей реализации.

Житель Ошмян в 2016 году уже попадал в поле зрения милиции с аналогичными нарушениями. Сейчас в отношении него составлен административный протокол.-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома