Под Брестом легковушка врезалась в грузовик, водитель погибла

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Водитель легкового автомобиля погибла в аварии под Брестом, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня около 15.30 на автодороге М1/Е30 у поворота на д. Косичи. По предварительной информации, жительница Бреста 1969 года рождения двигалась на автомобиле BMW по направлению от д. Тельмы. При выезде на перекресток, женщина столкнулась с автомобилем МАЗ под управлением 36-летнего жителя Каменецкого района, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения брестчанка скончалась на месте аварии. Водитель грузовика не пострадал.-0-