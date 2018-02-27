Под Брестом легковушка врезалась в грузовик, водитель погибла

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Водитель легкового автомобиля погибла в аварии под Брестом, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня около 15.30 на автодороге М1/Е30 у поворота на д. Косичи. По предварительной информации, жительница Бреста 1969 года рождения двигалась на автомобиле BMW по направлению от д. Тельмы. При выезде на перекресток, женщина столкнулась с автомобилем МАЗ под управлением 36-летнего жителя Каменецкого района, который двигался в попутном направлении.
В результате столкновения брестчанка скончалась на месте аварии. Водитель грузовика не пострадал.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4101 BYN
|2.407 BYN
|2.411 BYN
|USD
|1.9537 BYN
|1.951 BYN
|1.955 BYN
|RUB
|3.5084 BYN
|3.49 BYN
|3.508 BYN