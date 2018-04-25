25 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Ивье грузовик насмерть сбил велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла поздним вечером 24 апреля на дороге Ворона - Ошмяны – Юратишки - Ивье. Мужчина 1979 года рождения ехал на велосипеде по краю проезжей части. Следом за ним двигался грузовик. При встречном разъезде водитель автомобиля поздно заметил велосипедиста и не смог избежать наезда. Велосипедист погиб на месте.

"Физическое состояние погибшего в момент аварии установит экспертиза. В рукаве его одежды была обнаружена разбившаяся бутылка со спиртным", - рассказали в ГАИ. Там отметили, что велосипед был оборудован световозвращателями спереди и сзади, однако световых приборов на нем установлено не было. Кроме того, не было световозвращающих элементов на одежде.

По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-