18 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой на озере перевернулся матрас с двумя мальчиками: детей спасли. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Все произошло 18 июня на водоеме в деревне Малейковщизна Лидского района. Двое мальчишек - 12 и 14 лет - плавали на надувном матрасе. На водоеме расположен спасательный пост, однако дети отдыхали вне зоны его действия. "В какой-то момент матрас перевернулся, мальчики оказались в воде, стали тонуть и звать на помощь. Происходящее заметил матрос-спасатель, дети были доставлены на берег", - рассказали в Гродненской областной организации ОСВОД. Там отметили, что с начала года на водоемах региона спасены уже 22 человека.

Впрочем, не для всех пренебрежение требованиями безопасности на воде оканчивается благополучно. В минувшие выходные в Шучинском районе в пруду у дома родственников утонул 41-летний мужчина. Он приехал в гости, по предварительной информации, употреблял спиртное, потом решил половить рыбу, но не удержался на обрывистом берегу и упал в воду.

В выходные были подняты тела пропавших ранее людей. В Щучинском районе на реке Щара было обнаружено тело 47-летней женщины, которая ушла из дому еще 14 июня. В Мостовском районе найдено тело 62-летнего мужчины. Он 10 июня ушел на рыбалку и так и не вернулся. Проводятся проверки.-0-