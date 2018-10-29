Под Слуцком милиции пришлось использовать оружие для остановки водителя BMW

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Слуцком с использованием табельного оружия сотрудниками милиции задержан водитель BMW, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Легковую черную BMW 28 октября около 00.10 заметил житель Слуцка. Он предположил, что водитель авто пьян и сообщил об этом в милицию. Экипаж в составе сотрудников отдела ГАИ и участкового инспектора Слуцкого РОВД вскоре обнаружил данный автомобиль. Водитель двигался по ул.Ленина со стороны автовокзала. Ему была подана команда остановиться, но он проигнорировал и продолжил движение. С ул.Ленина водитель выехал на ул.Магистральную, а затем - на автодорогу Р23 Минск - Микашевичи.

Сотрудники ГАИ начали преследование. "Проблесковыми маячками, а также громкоговорящим устройством водителю BMW подавались неоднократные сигналы об остановке. Однако он все игнорировал и, ускорившись, продолжал движение, создавая реальную угрозу другим участникам дорожного движения. При этом водитель неоднократно нарушал правила маневрирования, скоростного режима, выезжал на встречную полосу. Своими маневрами он пытался совершить столкновение со служебным автомобилем ГАИ, - рассказали в управлении. - После оценки сложившейся обстановки, на 101-м км трассы сотрудники милиции приняли решение использовать табельное оружие для остановки авто".

Участковый инспектор произвел два предупредительных и два прицельных выстрела. В результате у автомашины BMW было повреждено заднее левое колесо. При этом она продолжала движение на диске колеса со спущенной резиной. В итоге водителя задержали на улице в деревне Серяги Слуцкого района.

За рулем BMW был 30-летний житель Слуцка. Он не раз привлекался к административной ответственности по линии ГАИ. На этот раз в отношении него составлены 5 административных протоколов за различные правонарушения, в том числе за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.-0-

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома