7 сентября, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Подозреваемые в разбойном нападении на пенсионера из Новополоцка задержаны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Андрей Семенихин.
Сотрудники уголовного розыска Новополоцкого ГУВД, Полоцкого РОВД и УВД Витебского облисполкома буквально в течение суток вышли на след злоумышленников. В совершении преступления подозреваются двое неработающих ранее судимых жителей Полоцка 1990 и 1970 годов рождения. Мужчины задержаны. Следствие продолжается.
Как сообщалось, Новополоцким городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на 80-летнего жителя Новополоцка (ч.2 ст.207 УК - разбой, совершенный с проникновением в жилище, группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере).
В дежурную часть Новополоцкого ГОВД 5 сентября обратился рабочий СООО "ЛЛК-Нафтан" с заявлением о том, что около 15 часов двое мужчин совершили преступление в отношении его отца. Под предлогом проверки счетчиков водоснабжения они зашли в квартиру, где проживает 80-летний мужчина. Пенсионер был один (сын в этой время находился на работе). Угрожая применением насилия, подозреваемые связали пенсионера, обыскали квартиру и похитили более $2,1 тыс., завладев имуществом на общую сумму более Br7,4 тыс. -0-
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