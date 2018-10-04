Подробности ДТП в Украине: микроавтобус врезался в грузовой подъемный кран

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны подробности крупного ДТП в Николаевской области Украины. Микроавтобус, в котором, как сообщается, находились семеро граждан Беларуси, врезался в грузовой подъемный кран. Такая информация размещена на официальном сайте Национальной полиции Украины, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня, 4 октября, около шести утра на 290-м км автодороги Одесса-Киев вблизи села Мазурово Кривоозерского района произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter на белорусских номерах с грузовым подъемным краном Mitsubishi, который двигался впереди в попутном направлении. В салоне микроавтобуса находились восемь человек. Один из пассажиров, гражданин Беларуси, после столкновения пересел в другое транспортное средство, информация о его состоянии в настоящее время неизвестна. В результате ДТП пострадали семь человек: шестеро граждан Беларуси в возрасте от 43 до 66 лет, в том числе водитель микроавтобуса. А также еще один пассажир - 30-летний житель Киева. С телесными повреждениями разной степени тяжести они доставлены в Кривоозерскую центральную районную больницу", - говорится в сообщении.

Граждане Беларуси пострадали в ДТП в Николаевской области Украины По информации МИД, ДТП произошло возле Кривого Озера Николаевской области с микроавтобусом "Мерседес-Бенц Спринтер" на белорусских номерах.

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, известно, что один из них находится в тяжелом состоянии. 24-летний водитель грузового подъемного крана, житель Одессы, не пострадал. На месте аварии работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства ДТП.

Как сообщалось БЕЛТА, министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко держит на личном контроле ситуацию с белорусами, пострадавшими в ДТП в Николаевской области Украины.-0-

Фото Национальной полиции Украины