Пограничники под Калинковичами задержали фуру с 2 тыс. бутылок фальсифицированной водки

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники в Калинковичском районе задержали фуру с 2 тыс. бутылок фальсифицированной водки, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Сотрудники органа погранслужбы специального назначения совместно с представителями оперативной таможни и мозырскими пограничниками задержали большегруз DAF с российскими номерами днем 19 июня на трассе М-10 у д.Малые Автюки. За рулем был гражданин Беларуси, в машине ехал и россиянин. "При осмотре пограничники обнаружили 2 тыс. бутылок фальсифицированной водки российского производства без акцизных марок. Также мужчины не смогли предъявить сопровождающие документы на товар, ввезенный из России в Беларусь", - проинформировали в Госпогранкомитете.

Автомобиль с прицепом и груз переданы на склад временного хранения "Мозырь - Белтаможсервис", уточняется сумма оценки алкогольной продукции. В отношении 29-летнего гражданина Беларуси сотрудниками оперативной таможни начат административный процесс по ч.8 ст. 12.23 КоАП (нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий). Проводится дальнейшая проверка.-0-