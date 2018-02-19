19 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поиски Максима Мархалюка в Беловежской пуще продолжаются, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома .

Житель деревни Новый Двор Свислочского района Максим Мархалюк пропал в середине сентября 2017 года. С тех пор поиски 10-летнего ребенка в Беловежской пуще не прекращаются.

"В рамках уголовного дела проводятся соответствующие мероприятия, не такие масштабные, как раньше, но мы надеемся на результат. Работает специальная группа, куда входят следователи и сотрудники милиции, - отмечает первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло. - Рассматриваются две основные версии - нечастый случай и криминал. Проверено более 5 тыс. человек. В первую очередь проверялись ранее судимые, в том числе совершавшие преступления на сексуальной почве, а также все, кто находился в это время в месте пропажи ребенка. Для таких целей использовался полиграф".

В пресс-службе сообщили, что версия о дорожно-транспортном происшествии не нашла своего подтверждения. Установлено, что никто из родственников не замешан в пропаже Максима Мархалюка.

"Некриминальная версия продолжает быть основной. При помощи специалистов исследована значительная часть труднодоступных мест, например, болота. Но здесь наши возможности ограничены. Добраться до дна в каждом водоеме не представляется возможным. Активно помогали экстрасенсы, но их доводы оказались несостоятельными. По результатам взаимодействия с правоохранительными органами сопредельных государств отсеялось предположение о возможном увозе ребенка за границу, - рассказал Александр Шастайло. - С изменением погодных условий поисковые мероприятия будут продолжены в более активном ключе. Все мы надеемся, что удастся получить информацию, которая позволит пролить свет на исчезновение Максима Мархалюка".-0-