9 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пожар уничтожил 150 т сена в Ошмянском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

О пожаре в сенохранилище деревни Воловики в ночь на 9 октября сообщил очевидец. К моменту прибытия спасателей кирпичное здание размерами 20 на 70 м было полностью охвачено огнем. Пожаром уничтожена кровля, а также 150 т сена урожая этого года.

Люди не пострадали. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия поджога.-0-