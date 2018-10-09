9 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пожар уничтожил 150 т сена в Ошмянском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
О пожаре в сенохранилище деревни Воловики в ночь на 9 октября сообщил очевидец. К моменту прибытия спасателей кирпичное здание размерами 20 на 70 м было полностью охвачено огнем. Пожаром уничтожена кровля, а также 150 т сена урожая этого года.
Люди не пострадали. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия поджога.-0-
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