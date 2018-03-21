Правоохранители установили лжеминера автомобиля в Бресте

21 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники правоохранительных органов установили личность лжеминера легкового автомобиля, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел сегодня ближе к полудню в центральной части города. Неизвестный прикрепил к автомобилю "Мерседес" предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом владелец машины сообщил в милицию. Движение на улице было перекрыто. Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа определила, что на иномарке находится муляж взрывного устройства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность хулигана. Им оказался брестчанин 1984 года рождения. Мужчина задержан и доставлен в Ленинский РОВД Бреста.

Сотрудники милиции выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают мотивы поступка горожанина.-0-

В центре Бреста перекрывали улицу из-за муляжа взрывного устройства на автомобиле Инцидент произошел сегодня около 10.40 за брестским ЦУМом. Владелец автомобиля "Мерседес" позвонил на линию 102 и сообщил, что к его машине прикреплено взрывное устройство.

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