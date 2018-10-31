Правоохранителя изъяли у витебчанина более 850 г тяжелых наркотиков

31 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители задержали крупного наркокурьера в Витебске, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

30 октября при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали витебчанина 1994 года рождения, у которого дома обнаружили более 850 г тяжелого синтетического наркотика - мефедрона. Опасное психотропное вещество было расфасовано в пакетики на сто доз, которые мужчина планировал закладывать на территории Витебска и Витебского района.

Как выяснили правоохранители, наркотик житель областного центра приобрел в российском интернет-магазине, лично за ним съездил и привез в Беларусь.

В отношении безработного витебчанина, ранее не имевшего проблем с законом, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома