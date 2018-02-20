Преступная группа в Минске почти год незаконно продавала мясную продукцию

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичной финансовой милиции пресекли деятельность преступной группы минчан, которые без регистрации предпринимательской деятельности перепродавали продукцию животноводства, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Милиционеры установили, что с марта 2017 года по февраль 2018-го злоумышленники приобретали товар за наличный расчет в сельхозпредприятиях Минской области, в бухучете которых такие продажи отражались как реализация собственным работникам продукции живым весом.

В последующем туши разделывались и сортировались. Готовое мясо и мясные продукты продавались в основном в Минской и Могилевской областях. Дельцы получили незаконный доход в общей сумме более Br100 тыс.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность). На их имущество наложен арест, изъяты деньги, данные "черной бухгалтерии".-0-