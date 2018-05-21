Прихожан церкви в Брестском районе эвакуировали из-за бесхозных пакетов

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе из-за бесхозных пакетов эвакуировали прихожан церкви, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
В 19.20 19 мая в деревне Большие Мотыкалы в православном храме было обнаружено девять бесхозных пакетов. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Проводилась эвакуация 11 человек. При обследовании пакетов специалисты саперно-пиротехнической группы взрывоопасных предметов не обнаружили.
По этому факту проводится проверка.-0-
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