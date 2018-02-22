22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавцов ЛСД с товаром на $1,5 тыс. задержали под Минском, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Оперативники выяснили, что двое молодых людей распространяли особо опасный психотроп ЛСД. "В тайниках они забирали его расфасованным крупными партиями, затем распределяли на более мелкие дозы. После с помощью закладок они распространялись через интернет уже непосредственно потребителям, - рассказали в УВД. - Задержали закладчиков у оздоровительного комплекса "Ракета" в агрогородке Ждановичи. Были обнаружены более 15 закладок с психотропом на прилегающей территории".

В машине одного из парней были обнаружены все необходимые приспособления для расфасовки: электронные весы, перчатки, упаковочный материал. "Из незаконного оборота в ходе проведенной операции в общей сложности изъято 65 марок ЛСД, их примерная стоимость составляет более $1,5 тыс. Сейчас устанавливаются другие обстоятельства противоправной деятельности задержанных", - проинформировали в милиции.

Правоохранители установили, что реализаторы действовали по всей территории Минского района, предполагается, что покупателями могли быть и столичные жители. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров), проводится расследование.-0-