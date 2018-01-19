Прокуратура пресекла незаконное строительство в водоохранной зоне Малоритского района

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе Брестской области по требованию прокуратуры пресечено незаконное строительство в водоохраной зоне, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Прокуратура совместно с райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды провела проверку соблюдения требований природоохранного законодательства в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов. Вблизи реки Рита в деревне Великорита был установлен факт начала строительства местным ОАО мойки сельскохозяйственной техники без проектной документации.

В прокуратуре отметили, что в границах водоохранных зон допускаются возведение, эксплуатация, реконструкция и капитальный ремонт отдельных объектов только при условии проведения мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией, которой в данном случае не было.

По требованию прокурора Малоритского района самовольное строительство было прекращено. Кроме того, сельхозпредприятие привлечено к административной ответственности по ст.21.12 КоАП.-0-