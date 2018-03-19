Прокурор смягчил обвинение двум фигурантам дела о коррупции в БелАВМ, Фонде соцзащиты и Нацбанке

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор смягчил обвинение двум фигурантам дела о коррупции в СЗАО "БелАВМ", Фонде соцзащиты и Нацбанке, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Ленинского района.

Речь идет о бывших сотрудниках Нацбанка Екатерине Павловской и Анатолии Морозе. Ранее они обвинялись по ч.2 ст. 430 УК в совместном получении дорогостоящего телефона в качестве взятки. На сегодняшнем заседании действия Екатерины Павловской были переквалифицированы на ч.1 ст. 430. Теперь она обвиняется в получении взятки в виде телефона. Что касается Анатолия Мороза, то его действия теперь квалифицируются как организатора получения бывшей коллегой взятки по ч.1 ст. 430 и ст. 16. Кроме того, ему смягчено обвинение по ч.2 ст.424.

Рассмотрение дела продолжится 27 марта. На данный момент на скамье подсудимых находится восемь человек.

В декабре 2016 года при получении взятки от Дмитрия Ронина была задержана с поличным Людмила Бачило, занимавшая на тот момент должность управляющей Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты. Незаконное денежное вознаграждение в $20 тыс. ей передавалось за оказанное содействие в признании СЗАО "БелАВМ" победителем аукциона по закупке оборудования для нужд фонда.

Тогда же были задержаны заместитель генерального директора БелАВМ Николай Романович, являвшийся соучастником в передаче взятки Людмиле Бачило, а также сотрудник СЗАО Леонид Горбачевский и начальник управления информатизации ФСЗН Виталий Старовойтов, ответственный за подготовку конкурсных документов на закупку средств вычислительной техники.

Как сообщал КГБ, работники СЗАО "БелАВМ" и представители государственных органов, находясь в преступном сговоре, разработали "нужное" техническое задание, позволившее СЗАО победить в аукционе. За содействие Виталий Старовойтов, при посредничестве Леонида Горбачевского, получил взятку в $4 тыс. По данным КГБ, экс-председатель правления ЕРИП Олег Веремейчик в июле 2016 года получил от генерального директора БелАВМ $9 тыс., а в ноябре 6,4 тыс. евро за содействие в организации и проведении в интересах предприятия "договорного" тендера на поставку оборудования на сумму порядка Br28 млн.

Вакульчик рассказал неизвестные подробности нашумевшего дела о коррупционных схемах в СЗАО "БелАВМ" Дело СЗАО "БелАВМ" с самого начала находилось на контроле главы государства, поскольку в нем оказались замешаны ряд должностных лиц государственных органов.

Бывший гендиректор СЗАО "БелАВМ" Дмитрий Ронин полностью признал свою вину. Он обвиняется по ч.1 и ч.2 ст.431 УК (дача взятки). Также признали свою вину Виталий Старовойтов - ч.2 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч.2 ст.430 (получение взятки), Олег Веремейчик - ч.2 ст.424, ч.3 ст.430, Леонид Горбачевский - ч.2 ст.431, Николай Романович - ч.1 и 2 ст.431 УК. Людмила Бачило, обвиняемая по ч.2 и ч.3 ст.424 и ч.3 ст.430 УК, вины не признала.-0-