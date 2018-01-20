20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор запросила обвиняемому по делу о гибели роупджампера 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прокурор также предлагает удовлетворить все исковые требования, заявленные потерпевшими - отцом погибшего парня, а также его родной сестрой.

Обвиняемым по уголовному делу проходит индивидуальный предприниматель 1990 года рождения, которому инкриминируется причинение смерти по неосторожности. К рассмотрению дела суд приступил 8 января.

На первом судебном заседании молодой человек вины не признал. В ходе допроса он пояснил, что в свое время окончил курсы промышленного альпинизма. Посещал их для того, чтобы получить нужную квалификацию, позволяющую ему в будущем оказывать соответствующие услуги. Обвиняемый также был заинтересован в популяризации такого вида деятельности, как организация прыжков.

Крепление перед прыжком роупджампера в Соснах могли проверить лишь визуально - свидетель Свидетель работает в Заводском отделе Департамента охраны. В день трагедии, 18 июня, совместно с милиционером группы задержания заступил в смену на маршруте патрулирования №4. Передвигались в служебном авто.

Услуги по прыжкам молодой человек стал оказывать с осени 2016 года.

Оглашение приговора по этому делу назначено на 23 января.

Роупджампер погиб 18 июня в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев. Организатор прыжков - индивидуальный предприниматель - не зафиксировал на вытяжной трубе веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за ее безопасной эксплуатацией. Также он не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий. В результате 27-летний житель Солигорска погиб. Индивидуальный предприниматель был задержан в день трагедии. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он судим не был.-0-