18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшая в Заславле 14-летняя девочка найдена, сообщил БЕЛТА начальник отдела разыскной работы управления уголовного розыска УВД Минского облисполкома Александр Лишко.

Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Минское РУВД проводит проверку.

Как сообщалось, 15 сентября в милицию с заявлением об исчезновении 14-летней дочери обратилась жительница Заславля. По словам женщины, девочка ушла утром из дома в неизвестном направлении. Последний раз ее видели в Заславле в тот же день около 17.00.

В Заславле пропала 14-летняя девочка С заявлением об исчезновении девочки обратилась ее мать. По словам женщины, дочь около 6.00 ушла из дома в неизвестном направлении. Последний раз Марию видели в Заславле в тот же день около 17.00.

Информацию о разыскиваемой передали милицейским подразделениям близлежащих регионов, были сориентированы сотрудники уголовного розыска, а также все несущие службу милицейские наряды. Девочку заметили недалеко от столичного железнодорожного вокзала сотрудники милиции.-0-