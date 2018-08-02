2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего в Гродно пенсионера нашли мертвым в Немане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Пенсионер 1937 года рождения ушел из дома 29 июля. Его розысками занимались милиция и неравнодушные люди.
"Поздним вечером 1 августа его тело было обнаружено в реке Неман рядом с деревней Кошевники. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено", - рассказали в пресс-службе УВД.
Причина смерти устанавливается.-0-
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