2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего в Гродно пенсионера нашли мертвым в Немане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Пенсионер 1937 года рождения ушел из дома 29 июля. Его розысками занимались милиция и неравнодушные люди.

"Поздним вечером 1 августа его тело было обнаружено в реке Неман рядом с деревней Кошевники. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено", - рассказали в пресс-службе УВД.

Причина смерти устанавливается.-0-