Пропавшую в Поставах 12-летнюю девочку нашли - она пряталась на соседнем участке

6 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Пропавшая в Поставах 12-летняя девочка нашлась. Как рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко, школьница пряталась на соседствующем с родительским домом участке.
Сообщение об исчезновении ребенка поступило в дежурную часть Поставского РОВД утром 4 апреля. Родители девочки сообщили, что накануне их дочь не вернулась домой из школы. На поиски ребенка были ориентированы все сотрудники местной милиции.
Нашелся ребенок 5 апреля. "Мать школьницы сообщила, что обнаружила ее в одном из заброшенных сооружений на соседнем участке. С девочкой все хорошо", - сказал Виталий Сапроненко.-0-
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