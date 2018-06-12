Работник оршанского предприятия обжегся серной кислотой

12 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Работник оршанского предприятия обжег ноги серной кислотой, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Происшествие случилось днем 11 июня на одном из складов предприятия. Мужчина поднимал 20-литровую бутыль с серной кислотой. В этот момент у тары оторвалось дно, в результате чего опасная жидкость попала ему на ноги. Пострадавший был оперативно доставлен в местную больницу, где ему оказали помощь. "Мужчина получил химический ожог 5% тела, угрозы его жизни нет", - уточнила Светлана Сахарова.

Проверку проводит Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы.-0-