24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трех работников фермы в Волковысском районе задержали за кражей 30 мешков комбикорма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

"Злоумышленники посетили фермы ночью. В два автомобиля было загружено 30 мешков комбикорма на сумму Br350", - рассказали в пресс-службе. По дороге их остановили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями и Госавтоинспекции местного райотдела милиции.

Автомобили и похищенное изъяты. Возбуждено уголовное дело.-0-