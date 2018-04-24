24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Трех работников фермы в Волковысском районе задержали за кражей 30 мешков комбикорма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
"Злоумышленники посетили фермы ночью. В два автомобиля было загружено 30 мешков комбикорма на сумму Br350", - рассказали в пресс-службе. По дороге их остановили сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями и Госавтоинспекции местного райотдела милиции.
Автомобили и похищенное изъяты. Возбуждено уголовное дело.-0-
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