Раскрыто разбойное нападение на пенсионерку в Ветковском районе

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома в тесном взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз задержали группу лиц, которая подозревается в совершении разбойного нападения на пожилую сельчанку. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Преступление было совершено в ноябре 2017 года в деревне Светиловичи Ветковского района. Злоумышленники проникли в дом к пожилой местной жительнице, избили ее, угрожая дальнейшей расправой, забрали все деньги - Br500. После связали жертву скотчем и попытались скрыться. Иномарку, на которой приехали в деревню, оставили в лесу. В Гомель, а потом и за пределы республики уехали на другом авто.
Чтобы установить личности всех причастных к разбойному нападению, было проведено свыше 10 экспертных исследований. Выяснилось, что преступная группа состояла из 4 человек: трех россиян и белоруса. Оперативники при поддержке бойцов ОМОНа задержали преступников, как только они вернулись в Беларусь.
В настоящее время Ветковским РОСК проводятся необходимые мероприятия по анализу и обобщению доказательной базы. Также выясняется, были ли подозреваемые причастны к аналогичным преступлениям не только на территории нашей страны, но и Российской Федерации.-0-
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