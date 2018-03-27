27 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Рассмотрение дела создателя финансовой пирамиды начнется в Гродно 9 апреля, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Гродненского областного суда Павел Варейко.

В Гродненском областном суде пройдет открытое судебное разбирательство по уголовному делу в отношении уроженца Мозыря 1995 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщалось, с февраля 2015-го по апрель 2016 года путем обмана под предлогом получения дохода от участия в проекте New Assets Union завладел деньгами свыше 900 человек на общую сумму более Br760 тыс. Молодой человек создал сайты проекта, где рассказывал о его инвестиционной привлекательности, размещал информацию о якобы произведенных выплатах процентов вкладчикам. Однако фактически он разработал схему финансовой пирамиды, согласно которой проценты ранее пришедшим инвесторам выплачивались за счет привлечения новых материальных ресурсов.

Для демонстрации экономической выгоды проекта мужчина неоднократно проводил встречи, собеседования и информационные семинары в конференц-залах известных гостиниц в Минске, где убеждал присутствовавших в перспективности New Assets Union. Заверял в возможности получения до 300% дохода в месяц. В созданных в интернете личных кабинетах вкладчиков показывал суммы переданных ими денег с отражением начисленных процентов. Поступавшие деньги при этом перечислялись на расчетные счета, открытые уроженцем Мозыря в белорусских и латвийских банках на себя и других лиц.-0-

Уроженец Мозыря организовал финансовую пирамиду и незаконно добыл более Br760 тыс. Установлено, что 22-летний мужчина с февраля 2015 года по апрель 2016 года обманным путем под предлогом получения гарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта New Assets Union завладел денежными средствами граждан в особо крупном размере.