Разыскиваемую по линии Интерпола белоруску экстрадировали с Кипра

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С Кипра экстрадировали белоруску, находящуюся в розыске по линии Интерпола, сообщили БЕЛТА в МВД.

Женщина 1976 года рождения была доставлена в Национальный аэропорт Минск в субботу, 7 апреля, рейсом из Ларнаки. Она обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст.187 (незаконные действия, направленные на трудоустройство граждан за границей) УК. Инициатором розыска выступило Центральное РУВД столицы. Как проинформировал начальник Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Александр Петран, с конца 2000 года по 2004-й, действуя по предварительному сговору с иностранными гражданами, женщина обманом завербовала по меньшей мере 19 белорусок с целью их сексуальной эксплуатации в ночных клубах Кипра и Швейцарии. В соответствии с белорусским законодательством женщине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

"Обвиняемую задержали на Кипре в августе 2015 года и поместили под временный арест для рассмотрения вопроса о выдаче белорусским правоохранителям, - сказал Александр Петран. - Намереваясь избежать экстрадиции, разыскиваемая использовала все возможные рычаги юридической защиты, обращаясь в суды различных инстанций, и лишь по истечении более чем двух с половиной лет, в марте 2018 года, компетентными органами Кипра было принято окончательное решение о ее выдаче. Все это время указанная гражданка находилась под стражей".

В МВД рассказали о преступной схеме, которой пользовалась женщина. Чтобы привлечь внимание потенциальных жертв, она размещала объявления в газетах о наборе танцовщиц на высокооплачиваемую работу за границей, распространяла визитные карточки, где заявляла о себе как о представителе шоу-бизнеса, создавая впечатление легальности своей деятельности в сфере трудоустройства. "Обрабатывая потенциальных жертв, женщина уверяла их в отсутствии каких-либо сексуальных домогательств со стороны нанимателя. При этом она скрывала, что в ночных клубах указанных стран занятие проституцией - основной вид заработка. А исполнение танца на сцене - лишь способ привлечения клиентов и возможность выбора понравившейся девушки для дальнейшего использования в качестве проститутки", - отметили в МВД.

"Работодатель" подбирала девушек, как правило, безработных и малообеспеченных, не выезжавших ранее за границу. В силу тяжелого материального положения и неосведомленности о реальном положении дел их было легко ввести в заблуждение. Получив согласие жертвы, женщина передавала копии паспортов, медицинских справок и фотографии кандидаток иностранцам для оценки внешних данных. В дальнейшем, имея сведения об отобранных для поездки девушках и оплаченных авиабилетах, доставляла их в аэропорт. За каждую завербованную таким образом "танцовщицу" полагалось денежное вознаграждение от зарубежных сообщников.

С прибывшими на место девушками заключались трудовые контракты, и только после этого им разъяснились истинные требования работодателя - оказание интимных услуг клиентам клубов за вознаграждение. Те, кто это делать отказывался, подвергались психологическому давлению со стороны администрации увеселительных заведений, лишались зарплаты, питания и свободы. Не выдерживая испытаний и издевательств, некоторые соглашались. Другие же, чтобы погасить задолженность за билеты и иные расходы принимающей стороны, были вынуждены голодать.

Экстрадицию провели сотрудники Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси и управления надзорно-исполнительной деятельности МВД. Генеральная прокуратура в свою очередь активно взаимодействовала с правоохранителями Кипра в урегулировании правовых вопросов.-0-