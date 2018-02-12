Ребенок с матерью пострадали в ДТП в Октябрьском районе

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В ДТП, которое произошло в Октябрьском районе, пострадали женщина и ее 3-летний ребенок, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 9 февраля в 15.00 на 104-м км автодороги Осиповичи - Глуск - Озаричи. 18-летний водитель автомобиля "Фольксваген Шаран" на закруглении дороги в зоне действия дорожного знака "Обгон запрещен" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Вольво".

В результате ДТП 29-летняя пассажирка "Фольксвагена" и ее 3-летняя дочь получили телесные повреждения и были госпитализированы в хирургическое отделение Октябрьской центральной районной больницы.-0-