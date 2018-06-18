Рестораны и кафе Минска приобрели по серым схемам рыбу и морепродукты на Br1 млн

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичной финансовой милиции провели мониторинг закупок рыбы и морепродуктов крупными ресторанами и кафе Минска и выявили факты приобретения по серым схемам продукции на общую сумму свыше Br1 млн, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Всего установлено 60 субъектов хозяйствования ресторанного бизнеса, которые нелегальным способом приобретали рыбу и морепродукты. За наиболее значительные правонарушения составлено 29 протоколов по ч. 4 ст. 12.17 КоАП. Экономическим судом Минска по итогам их рассмотрения назначил наказание в виде штрафных санкций, сумма которых превысила Br500 тыс.

Основанием для проведения мониторинга стало то, что в январе текущего года в поле зрения оперативников финансовой милиции попал крупный поставщик рыбы и морепродуктов, который продавал товар предприятиям общепита столицы за наличный расчет. Через кассу приходовалась только часть выручки, остальные деньги шли на оплату услуг перевозчикам, выплату работникам зарплаты в конвертах и в карман руководителям коммерческой организации. Все это вело к уклонению от уплаты налогов в крупном размере. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.-0-