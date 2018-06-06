6 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Россиянин пытался вывезти из Беларуси 3,5 тыс. пачек контрафактных сигарет, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Кричевского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области Сергей Азаренко.

Факт незаконного оборота табачных изделий выявили работники Кричевского межрайонного отдела УДФР КГК Беларуси по Могилевской области во время контрольных мероприятий совместно с ОГАИ Кричевского РОВД.

На автодороге Р43 Москва-Ивацевичи был остановлен автомобиль "Шкода-Октавиа" под управлением 28-летнего неработающего гражданина России, который в багажнике перевозил 3,5 тыс. пачек сигарет на Вr3,7 тыс. производства Гродненской табачной фабрики "Неман" без наличия документов, подтверждающих их приобретение.

По факту нарушения установленного порядка оборота табачных изделий на территории Беларуси начат административный процесс по ч.1 ст.12.27 КоАП. Табачные изделия изъяты.

За указанное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин с конфискацией или без конфискации перевозимых табачных изделий.-0-