Ростовщики-мошенники из Быховского района обманули 33 человека

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Быховского района с подельницами под расписки давал в долг деньги гражданам, а затем повторно эти же суммы взыскивал с них в суде, сообщили БЕЛТА в Комитета государственного контроля.

Финансовая милиция Могилевской области выявила факты осуществления 58-летним мужчиной незаконной предпринимательской деятельности и мошенничества. Вместе с женой и молодой сожительницей мужчина с апреля 2013 по февраль 2017 года предоставлял гражданам деньги в долг под проценты. Его услугами воспользовались 33 человека, а ростовщик при этом получил доход в сумме Br144,1 тыс.

При получении денег граждане писали расписки, которые после возврата долга не возвращались и не уничтожались. Мошенники использовали эти документы в дальнейшем - через суд взыскивали повторно с данных лиц сумму долга с процентами.

В отношении членов преступной группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 233, ч. 1, 2, 3 ст. 209 УК (незаконная предпринимательская деятельность; мошенничество). Ее организатор заключен под стражу. Ведется следствие.-0-