Житель Бреста получил штраф за подделку документов при сдаче крови

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Бреста получил штраф за мошенничество и подделку документов при сдаче крови, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

Брестчанин часто в рабочее время сдавал кровь. Мужчина знал, что в таких случаях донор освобождается от работы в этот день и за ним сохраняется средний заработок. В день сдачи крови он выходил на работу и получал полную оплату своего труда у нанимателя. Одновременно подделывал справки о предоставленных работодателем днях отдыха за сдачу крови, приносил их в кассу Брестской областной станции переливания крови, чтобы получить средний заработок в качестве денежной компенсации.

Таким способом мужчина с 18 марта 2014 года по 22 марта 2017 года противоправно завладел деньгами госучреждения на общую сумму Br740.

Суд Московского района Бреста признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде штрафа в 35 базовых величин (Br857,5). В пользу Брестской областной станции переливания крови с него взыскан доход, полученный преступным путем.

Приговор вступил в законную силу.-0-