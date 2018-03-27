Руководитель фирмы в Витебске взял в долг у знакомых более Br34,5 тыс.

УСК по Витебской области. Фото из архива

27 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В отношении руководителя фирмы в Витебске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Уголовное дело завел Витебский городской отдел СК. Подозреваемый - 34-летний директор и учредитель общества с ограниченной ответственностью, расположенного в одном из торговых центров по проспекту Строителей в Витебске.

"По данным следствия, мужчина в течение двух лет путем обмана и злоупотребления доверием завладевал денежными средствами жителей областного центра. К примеру, он обращался к своим знакомым под предлогом получения в долг денег для приобретения в рамках хозяйственной деятельности общества спортивных товаров, занимал деньги для ремонта личного автомобиля", - пояснила Светлана Сахарова.

По уголовному делу установлено 17 жителей областного центра, деньгами которых завладел фигурант. Общая сумма - более Br34,5 тыс.

"Следователями проводятся допросы потерпевших, у которых изъяты расписки о передаче денежных средств. Направлено поручение сотрудникам органов внутренних дел на установление аналогичных фактов и местонахождения подозреваемого лица", - констатировала официальный представитель.

Следствие устанавливает других возможных потерпевших. Сообщить о махинациях обвиняемого можно в Витебский ГОСК по телефонам: 8(0212) 46-20-72, 8033 3-99-80-44 (круглосуточно).-0-