Руководитель украинского Завода утяжелителей передал главному металлургу МТЗ взятки на $16 тыс.

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель украинского Завода утяжелителей передал главному металлургу МТЗ взятки на общую сумму $16 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

СК завершил расследование уголовного дела о получении взяток сотрудниками ОАО "МТЗ". Установлено, что в 2016-2017 годах председатель правления ПАО "Завод утяжелителей" (Украина) для организации поставок бентонита в рамках заключенного договора и решения связанных с этим различных вопросов, в том числе об оказании содействия в осуществлении систематических закупок, дал взятки должностным лицам МТЗ. Главный металлург получил от руководителя украинского предприятия в качестве взятки денежные средства на общую сумму более $16 тыс., из которых более $13,5 тыс. - при пособничестве своего сына, работника модельного цеха ОАО. Начальник управления материально-технического снабжения получил более $8 тыс. При этом главный металлург тракторного завода оказал пособничество гражданину Украины в даче взятки начальнику управления.

К должностным лицам и работнику МТЗ применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к руководителю украинского предприятия - залог. Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более Br1,6 млн, в том числе три автомобиля и земельный участок в пригороде Минска.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В адрес МТЗ следователи направили представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.-0-