Руководство частного предприятия Могилева пропустило мимо кассы более Вr215 тыс.

22 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. УСК по Могилевской области расследует уголовное дело в отношении директора и его заместителя одного из частных предприятий, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 243, ч. 3 ст. 424 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, злоупотребление служебными полномочиями) УК. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

В ходе следствия установлено, что руководители при реализации строительных материалов в адрес физических лиц в период с июня 2014-го по март 2017 года умышленно не сопровождали данные сделки соответствующими документами, а денежные средства в сумме более Вr215 тыс. приняли без применения кассового оборудования и отражения в бухгалтерском учете. Соответственно с вышеуказанной суммы не были уплачены в бюджет налоги в сумме Вr64,8 тыс.

Кроме того, не оплатив специальное разрешение на проезд тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, они организовали выполнение 183 заданий по перевозке цемента с превышением допустимых параметров общей массы автомобиля, чем причинили ущерб государству в сумме более Вr25 тыс.

"В ходе следствия обвиняемые активно способствуют возмещению вреда, в связи с чем частично погасили причиненный ущерб государству в сумме Вr30 тыс. На имущество обвиняемых стоимостью около Вr100 тыс. наложен арест", - сказала Оксана Соленюк.

Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники УДФР КГК по Могилевской области. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-