С пациентов Миорской больницы брали деньги за использование телевизора и радио

24 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Во время проверки порядка взимания платы с пациентов Миорской центральной районной больницы за оказание платных услуг выявлены нарушения, сообщил корреспонденту БЕЛТА прокурор Миорского района Иван Волчик.

Выяснилось, что приказом главного врача районной больницы от 29 мая 2015 года утвержден перечень платных услуг, оказываемых учреждением здравоохранения. В этом списке был и пункт "использование собственных электроприборов".

"Проверка установила, что по прейскуранту 1 час пользования телевизором, ноутбуком или планшетом, подключенным к электросети, стоит 9 копеек. Зарядка мобильного телефона или электрического чайника - 20, радиоприемника - 7 копеек. Использование собственных электроприборов в соответствии с действующим законодательством медицинской услугой не является", - подчеркнул Иван Волчик.

Во время проверки выявлены и ряд других нарушений. По ее результатам прокурором Миорского района главному врачу больницы внесено представление об устранении и недопущении в дальнейшем нарушений законодательства. Также потребовано прекратить практику необоснованного взимания платы за использование собственных электроприборов. Виновные лица должны быть привлечены к ответственности.

В ближайшее время сотрудники районного надзорного органа вновь посетят больницу, чтобы узнать у пациентов, изменилась ли ситуация. Вопрос будет стоять на особом контроле.-0-