Самолет "Белавиа" приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга с неисправной стойкой шасси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет "Белавиа" приземлился в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге с неисправной стойкой шасси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Северо-Западной транспортной прокуратуры России.
"Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности на воздушном транспорте в связи с неисправностью воздушного судна авиакомпании "Белавиа" рейс В2-943 Минск - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.
По предварительной информации установлено, что 7 апреля около 00.05 после приземления в аэропорту "Пулково" данного воздушного судна была обнаружена неисправность передней стойки шасси. В этой связи 62 пассажира были выведены на посадку с рулежной дорожки. Пострадавших нет.-0-
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