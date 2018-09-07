Сбежавшие из спецучилища в Могилеве подростки направились в Смоленскую область

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сбежавшие из Могилевского государственного специального профессионально-технического училища №2 деревообработки подростки направились в Смоленскую область. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Разыскиваются несовершеннолетние Иван Янковский, Дмитрий Толкачев, Виталий Будько.

Как рассказала начальник отдела розыскной работы управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома Елена Пуцик, учащиеся 30 августа самовольно ушли с территории подросткового лагеря "Возрождение" при Могилевской епархии Мстиславского района. После этого они выехали на территорию Смоленской области России. Подростки скрываются от сотрудников органов внутренних дел и уклоняются от прохождения обучения в спецучреждении.

В Могилевской области разыскивают сбежавших воспитанников спецучилища Виталий Лебедев подтвердил, что один из подростков участвовал в побеге из СПТУ №2 в ноябре 2017 года. Не исключено, что он и стал подстрекателем нового побега.

Граждан, которые знают, где находятся разыскиваемые, просят сообщить в управление уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома по телефонам +375 222 295510, +375 222 295555, +375 33 612 98 69 либо 102 или в ближайший ОВД.-0-