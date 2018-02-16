Сбившего работницу автомойки водителя "БМВ" судят в Минске

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска приступил сегодня к рассмотрению уголовного дела в отношении водителя, который сбил работницу автомойки, сообщает БЕЛТА.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 УК. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"БМВ" сбил работницу автомойки на просп.Дзержинского в сентябре 2017 года. Водитель двигался по территории АЗС и наехал на женщину. Пострадавшая была госпитализирована, но от полученных травм умерла в больнице.

Обвиняемый вину в инкриминируемых ему деяниях не признает.-0-