В Жлобинском районе пассажирский поезд сбил парня

16 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе пассажирский поезд сбил 23-летнего парня, с тяжелыми травмами пострадавший госпитализирован. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Инцидент произошел в районе перегона Жлобин-Северный-Лукское 13 февраля около 22.30. Предварительно установлено, что 23-летний неработающий житель Рогачевского района шел вдоль путей. Машинист пассажирского поезда Киев-Санкт-Петербург, увидев вблизи железнодорожного полотна человека, стал подавать предупреждающие звуковые сигналы, однако парень не реагировал и продолжал идти. Машинист предпринял меры экстренного торможения, но предотвратить столкновение не удалось. В результате локомотив сбил парня.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.

С начала года в регионе это первый случай травмирования людей на железной дороге. За первые полтора месяца 2017 года было зафиксировано три инцидента.-0-