Сбивший пенсионера на остановке в Дзержинском районе бесправник приговорен к 4 годам лишения свободы

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Дзержинского района Минской области вынес приговор в отношении 19-летнего водителя, сбившего пенсионера на остановке в Дзержинском районе, сообщила БЕЛТА помощник председателя в Минском областном суде Юлия Корзун.

Молодой человек признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Он приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии в условиях поселения. По решению суда, парня лишат права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Авария с тяжкими последствиями произошла в ноябре 2017 года. Парень за рулем легкового ВАЗа сбил 71-летнего пенсионера на остановке в деревне Старинки. В крови у водителя было зафиксировано 0,4 промилле алкоголя. По данным следствия, накануне произошедшего молодой человек взял у родителей автомобиль и поехал в Дзержинск покупать спиртное. Водительского удостоверения у него не было. На обратном пути он ехал со скоростью не менее 90 км/ч при разрешенной 60 км/ч и проигнорировал знак о приближении к опасному участку дороги. На закруглении машину занесло и она выехала за пределы проезжей части в левый кювет. В результате автомобиль сбил местного жителя, который ждал на остановке автобус.-0-